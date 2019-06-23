سعود المعلا يطلق استراتيجية أم القيوين الذكية

أم القيوين (وام)

أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، استراتيجية أم القيوين الذكية 2019 - 2021، الهادفة إلى تحقيق التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل الحكومة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية أم القيوين 2021 ويواكب توجهات القيادة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.

وتغطي استراتيجية أم القيوين الذكية 2019 - 2021 مجالات التحول الإلكتروني الذكي «حكومة بلا ورق»‏، ومواكبة البنية التحتية الرقمية لرؤية الإمارات، وتمكين قدرات موظفي الحكومة للتحول الإلكتروني الذكي بما يحقق السعادة ويعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد المهندس خالد سلطان الشامسي مدير عام «أم القيوين الذكية» أن الهدف الأول للاستراتيجية يتمثل في التحول الإلكتروني/‏ الذكي، ويتضمن 3 مبادرات رئيسة تتمثل المبادرة الأولى في «حكومة بلا ورق»، وذلك من خلال تطوير الأنظمة وإعادة هندسة الخدمات وتبسيطها وتجهيز البنية التحتية بالتقنيات والبيانات اللازمة لضمان تنفيذ الإجراءات والمعاملات الحكومية بلا ورق وتعزيز ثقافة حكومة بلا ورق بين أفراد المجتمع والمؤسسات، وسن التشريعات اللازمة لتمكين المعاملات بلا ورق في جميع الجهات.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في الربط مع الهوية الرقمية «UAEPASS»، وذلك لتوحيد وتسهيل الوصول للخدمات الحكومية من خلال قناة موثوقة توفر البيانات الصحيحة والمؤكدة للمتعامل للجهات الحكومية، وكذلك توفير ميزة التوقيع الإلكتروني على المستندات.

وأوضح الشامسي أن المبادرة الثالثة للهدف الأول للاستراتيجية يتمثل في استخدام تقنية «البلوك شين»، حيث يتم من خلال هذه التقنية تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية، بحيث لا يمكن اختراقها أو تغييرها، بشكل يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الحكومية، ويخفض التكاليف التشغيلية من خلال الحد من المعاملات الورقية، وبالتالي تسريع عملية اتخاذ القرار.

وقال: إن الهدف الثاني للاستراتيجية يتمثل في مواكبة البنية التحتية لرؤية دولة الإمارات، ويتضمن 4 مبادرات رئيسة، حيث تتمثل المبادرة الأولى في بناء مركز بيانات بديل لاستمرار عمل الحكومة والحفاظ على البيانات في حالة حدوث عطل في المركز الرئيس.

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في الربط مع الشبكة الاتحادية لربط الخدمات وتبادل البيانات المشتركة مع الجهات الاتحادية، والمبادرة الثالثة هي الحصول على شهادة «3 Tier» للمركز الرئيس لرفع كفاءة مركز البيانات الرئيس واعتماد المعايير العالمية لاستمرارية الأعمال في حكومة أم القيوين.

أما المبادرة الرابعة للهدف الثاني للاستراتيجية، فيتمثل في «تصنيف البيانات»، حيث تعتبر البيانات «نفط المستقبل»، ويعتمد الذكاء الاصطناعي على البيانات، ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة والتي تهدف إلى توحيد معايير جمع وجرد البيانات وبناء قاعدة بيانات موحدة وإتاحة البيانات المفتوحة للجمهور. وأوضح أن الهدف الثالث لاستراتيجية أم القيوين الذكية 2019 - 2021 يتمثل في تمكين قدرات موظفي حكومة أم القيوين ويتضمن مبادرتين، الأولى إطلاق «برنامج قدراتي» وهو برنامج سيتم تصميمه لرفع كفاءة موظفي حكومة أم القيوين، تماشياً مع برنامج التحول الذكي، وتحقيقاً لرؤية أم القيوين 2021، والمبادرة الثانية تتمثل في إطلاق جائزة الفكرة المبتكرة والتي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار والتشجيع على التميز.

وأكد الشامسي حرص أم القيوين الذكية على إسعاد المجتمع، وهو ما يتمثل في الهدف الرابع للاستراتيجية «مجتمع سعيد»، ويتضمن مبادرتين: الأولى «هاكاثون أم القيوين» والذي تسعى من خلاله «أم القيوين الذكية» إلى توظيف البيانات لتطوير حلول وأفكار مبتكرة تسهم في إسعاد المجتمع، والمبادرة الثانية إطلاق «المختبر الذكي» والتي تهدف إلى إشراك الجمهور في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وصولاً إلى تجربة متعامل استثنائية.

وسيوفر تطبيق الاستراتيجية بيئة من الخدمات المتنوعة والمتميزة تمكن المتعاملين من الحصول على خدمات شاملة ومتكاملة وذكية، في جميع القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال، توفر الوقت والجهد، وتصل بالخدمات إلى أعلى درجات التميز.

وترتكز استراتيجية أم القيوين الذكية على تعزيز مفهوم التكامل في الاختصاصات، والمرونة في هيكلية الجهات الحكومية، من خلال مواكبة التطورات التكنولوجية وتحفيز ثقافة الابتكار، ومواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات.