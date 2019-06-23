الشارقة (وام) شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، العرس الجماعي الثامن لأبناء الإمارات في الذيد والذي أقيم مساء أمس بقاعة الذيد للأفراح بمناسبة زفاف 80 شاباً مواطناً.

حضر الحفل الدكتور محمد عبدالله بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، إلى جانب نائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي للمدينة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء من المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولفيف من أعيان القبائل والمدعوين، إلى جانب أهالي وذوي العرسان.

وهنأ الدكتور محمد عبدالله بن هويدن الشباب المشاركين في العرس الجماعي، ورفع باسمهم أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرعاية سموه للعرس، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحضوره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يشهد العرس الجماعي في الذيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.