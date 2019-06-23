أحمد خليفة السويدي ونهيان بن مبارك يحضران أفراح الظاهري والعلوي

العين (وام) حضر معالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم محمد سيف بن خالد الظاهري بمناسبة زفاف نجلهم «سلطان» إلى كريمة خميس راشد سعيد العلوي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين - الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي علي بن سالم الكعبي، والدكتور سالم بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين. وتخللت الحفل مشاركة الفرق الشعبية والتراثية.

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