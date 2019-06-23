أبوظبي (الاتحاد) أطلقت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة بإدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة شاملة تستهدف توعية الشركات والعمال بشأن أهمية تطبيق القرار الوزاري (365) لسنة 2018 في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة، والذي بدأ تطبيقه منذ يوم 15 يونيو الجاري، ويستمر الحظر حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت الدكتورة هدى السالمي مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة أن الحملة تركز على العديد من المحاور من أهمها: تبيان الآثار الصحية السلبية للإصابة بالإجهاد الحراري، محذرة من أخطار هذا الإجهاد على صحة وسلامة العمال، داعية إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات بهذا الخطر، مشيرة أن فرق الإدارة عملت على رفع الوعي لدى القائمين على إدارة المواقع الإنشائية والمختصين في شأن البيئة والصحة والسلامة، وحثهم للقيام بدورهم في تطبيق ومراقبة الالتزام بمتطلبات القرار، وتوفير متطلبات سلامة العمال وحمايتهم من الإصابة نتيجة لتعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، أو الإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية أبوظبي تحذر من أخطار «الإجهاد الحراري» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.