حصة بوحميد: القيادة مكّنت ابنة الإمارات بقوة القوانين والتشريعات

دبي (الاتحاد)

ترأست معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري حول تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.

وأكدت معاليها خلال الاجتماع أن تمكين المرأة في مجتمعها من أهم الشروط التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين والذي يعد أحد أهم أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة معاليها إلى أهمية تعزيز دور المرأة وتواجدها في المناصب والأدوار القيادية، وذلك يكون من خلال بيئة وقيادة سياسية تؤمن بأحقية المرأة لأن تشارك أخاها الرجل في المناصب القيادية، وأهمية أن تكون هنالك قدوة نسائية في مجتمعها لها دور في إبراز جدارة المرأة في دورها القيادي، بالإضافة إلى توفر التشريعات التي تسمح وتمكّن المرأة للأدوار القيادية.

وتناولت معاليها خلال كلمتها، تجارب ومبادرات في دولة الإمارات نجحت في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والمناصب والأدوار القيادية، بدءاً من إيمان القيادة الرشيدة بأحقية المرأة في شغل جميع المناصب والأدوار من دون أي قيود تحد من ذلك الحق، وقد تمثلت تلك القيادة في شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ عزز سموه من مشاركة المرأة القيادية في شتى المجالات.

وأشارت معاليها إلى قدوة نسائية جديرة بالقيادة، وهي «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدة أهمية توفر التشريعات اللازمة بدءاً من الدستور، فقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، وسواهما من القوانين التي ساهمت في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي والتنموي في دولة الإمارات. ولفتت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى دعم «أم الإمارات» اللامحدود، وحرص سموها على تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والأدوار حيث أطلقت سموّها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 (تمكين.. مشاركة.. ريادة)، للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة في دولة الإمارات، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، وتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.