مجلس إدارة «دبي للمرأة» يناقش المشاريع والمبادرات للفترة المقبلة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الدوري الثاني لعام 2019 برئاسة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز إنجازات المؤسسة ونادي دبي للسيدات والمكتب الثقافي لسمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال النصف الأول من العام الحالي وأبرز المشاريع والفعاليات التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها خطتها الاستراتيجية 2017-2021، التي تترجم رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز دور المرأة في كافة مجالات المسيرة التنموية للدولة وخططها المستقبلية.

وقالت منى المري: إن الاجتماع، الذي عقد في مقر «دبي القابضة»، ناقش أبرز المشاريع والمبادرات التي تستعد مؤسسة دبي للمرأة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تماشياً مع أهداف ومحاور الخطة الاستراتيجية للمؤسسة التي تركز على تعزيز دور المرأة الإماراتية كشريك رئيس في التنمية ورفع نسبة تواجدها في سوق العمل ودعم تواجدها على الصعيد العالمي.

وأضافت أن هذه المشاريع تترجم علاقات التعاون مع الكثير من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، كما تعكس الشراكات المتميزة مع المنظمات العالمية والعديد من دول العالم صاحبة التجارب المميزة في دعم المرأة، وسيكون من شأنها تحقيق مزيد من تبادل المعرفة والخبرات في ملف المرأة في مختلف المجالات، خاصة دورها في الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.

وناقش الاجتماع خطة تنظيم المؤسسة وللمرة الثانية منتدى المرأة العالمي – دبي، حيث تم استعراض القضايا والمحاور الرئيسة التي سيتم التركيز عليها والمتحدثين المقترحين من مسؤولين وخبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بالاستفادة من التجربة المميزة لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم عام 2016 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما خرج عنه من مبادرات تثري ملف المرأة وأحدث ردود فعل عالمية واسعة النطاق أشادت بهذا التنظيم ومستوى الحضور.