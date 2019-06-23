سعيد بن طحنون يعزي عمهي المنصوري وإخوانه بوفاة والدتهم

العين (وام) قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أمس الأول، واجب العزاء إلى عمهي حميد المنصوري وإخوانه في وفاة «والدتهم» -رحمها الله- وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة البصرة بمدينة العين.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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