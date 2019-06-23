مكتوم الشرقي يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عيد المسماري

الفجيرة (وام) أدى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ظهر أمس في جامع أبوبكر الصديق في الفجيرة، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له عيد فيروز ربيع المسماري. وأدى الصلاة إلى جانبه، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وذوي الفقيد، وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين. ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وشيع جثمان المرحوم الطاهر إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في مقبرة الفجيرة.

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