«الصحة»: 44 بحثاً علمياً وافقت عليها «لجنة الأخلاقيات»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

وافقت اللجنة المركزية لأخلاقيات البحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، على 44 بحثاً علمياً ودراسة صحية تم مراجعتها والموافقة عليها منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر أبريل الماضي، وتغطي هذه الأبحاث العديد من المجالات الصحية والطبية.

وأكدت اللجنة، أنه لا يمكن نشر البحث العلمي أو محتواه في أي مؤتمر طبي أو مجلة عالمية، ما لم يكن قد حصل على موافقة من اللجنة، مشيرة إلى أنها راجعت البحوث من الناحية العلمية، لضمان فائدة البحث وسلامة المشاركين فيه، وكذلك قامت بتقييم البحوث من الناحية الأخلاقية ومطابقته لمعايير البحث العلمي مما يضمن سلامة المشاركين وصحة البحث.

وقال الدكتور عبد الله الخياط، رئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحوث الصحية بالوزارة، في تصريح لـ«الاتحاد»: «قامت اللجنة المركزية واللجان المساعدة بمراجعة 55 دراسة في عام 2016، 133 دراسة في عام 2017، و143 دراسة في عام 2018»، وأشار إلى أن اللجنة المركزية واللجان الفرعية لأخلاقيات البحوث الصحية تعمل على تعزيز البحث العلمي ونشر الوعي بأهمية البحوث الصحية، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المبنية على أسس علمية، ولتعزيز الدور الريادي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال الصحة وليس على مستوى الإمارات فحسب بل على مستوى الخليج العربي والعالم العربي، مع التركيز على المنافسة الريادية على مستوى العالم.

ونوه بدور اللجنة المركزية واللجان الفرعية، في تحسين مستوى البحث العلمي، ويمكن رؤية مستوى تقدم البحث العلمي من خلال إنجازات هذه اللجان، موضحا أن لجان أخلاقيات البحث العلمي في الوزارة تتكون من لجنة مركزية ولجان مساندة موزعة على مختلف الإمارات التي تندرج تحت مظلة الوزارة (لجنة دبي، لجنة رأس الخيمة، لجنة أم القيوين ولجنة الشارقة)، وأوضح الخياط، بأن اللجان تقوم بمراجعة وتقييم البحوث الصحية المزمع تنفيذها في وزارة «الصحة» أو إحدى منشآتها على مستويين تبعاً لنوع الدراسة، حيث إن الأبحاث السريرية (المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة) تتطلب موافقة لجنتين منفصلتين-لجنة أخلاقيات البحوث الصحية واللجنة التنظيمية للأدوية -حسب النظام العالمي المتعارف عليه، أما البحوث الأخرى فيتم مراجعتها من قبل لجنة أخلاقيات البحوث الصحية فقط.

وأكد الخياط، أن لجنة أخلافيات البحوث تستهدف الوصول بأخلاقيات البحوث ومستوى البحوث الصحية لمستوى عالمي تنافسي، كاشفا أنه من ضمن خطط اللجنة المستقبلية الشمولية السعي لإقناع الجهات الصحية الأخرى بتوحيد ضوابط ومعايير البحوث الصحية.

وقال الخياط: «كما تسعى لزيادة الوعي لدى عامة الناس بأهمية المشاركة في البحوث الصحية ومدى انعكاس البحوث على تطوير المجتمع، وكذلك العمل على تطوير المهارات البحثية لدى الأطباء الراغبين في المشاركة في عملية البحث العلمي وذلك لتمثيل دولة الإمارات بشكل يليق بمستواها المعتاد».

من جهتها، أكدت الدكتورة سعاد هناوي، نائب رئيس لجنة أخلاقيات البحوث الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنه نظرا للجهود المبذولة في البحث العلمي فقد تم عرض الكثير من البحوث الصحية في مؤتمرات علمية عالمية وفي مجلات صحية دولية عالمية، وأشارت إلى إقامة اللجنة العديد من الورش التدريبية والتوعوية لأخلاقيات البحوث الصحية وأخرى لأساسيات البحث العلمي لتدريب أعضاء اللجان على المراجعة العلمية الدقيقة لضمان جودة المراجعة على أعلى المستويات. وذكرت أن اللجنة قامت بعقد العديد من الاجتماعات التي استضافت أهم أطراف البحث العلمي والقائمين علية في الإمارات لمناقشة وضع البحوث على مستوى الدولة وسبل الارتقاء بها مثل اجتماع الطاولة المستديرة، كما قامت بتدريب الباحثين في المجال الطبي من خلال عقد ورش تدريبية لهم، وأفادت هناوي، بأن اللجنة قامت بتمثيل البحث العلمي باسم وزارة البحث العلمي في لجنة البحوث الخليجية التابعة لمجلس الصحة لمجلس التعاون الخليجي في عدد من الاجتماعات وقامت بعرض إنجازات اللجنة ووزارة الصحة وكذلك في إحدى مبادرات اليونسكو في الاجتماع التشاوري حول أخلافيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية وفي اليوم العالمي للتوعية بالبحوث والذي أقيم في سراييفو. وأشارت هناوي، إلى أن اللجنة عملت على إصدار بروتوكول التجارب السريرية من أجل تقنينها وتحديد ضوابطها وشروطها وكيفية تطبيقها، وقد استسقت جميع بنود هذا المرجع من القوانين العالمية المعتمدة مثل «هلسنينكي» وتشريعات الممارسات السريرية كما تم الأخذ بعين الاعتبار القوانين المحلية في دولة الإمارات. وأفادت أنه تم إصدار هذا المرجع في الموقع الرئيس لوزارة الصحة، ويعتبر هذا المرجع الأول من نوعه في دولة الإمارات لتقنين البحوث السريرية.