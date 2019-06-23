الامارات | «الصحة»: توسعة شبكة فحص اللياقة الطبية لتصل إلى 18 مركزاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: توسعة شبكة فحص اللياقة الطبية لتصل إلى 18 مركزاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن خطتها لتوسيع قنوات تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية للإقامة لتبلغ 18 مركزاً انطلاقاً من 10 مراكز حالية تشهد إقبالاً متزايداً، حيث وصل عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها هذه المراكز إلى 752 ألف متعامل في سنة 2018، وفي وقت قياسي لا تتجاوز فيه مدة إنجاز المعاملة سبع دقائق فقط، لترفع نسبة سعادة المتعاملين إلى 83%، مع توقعات إيجابية بزيادتها بالتزامن مع افتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شهر أكتوبر المقبل، ومركزين في الشارقة، ومركز في الفجيرة.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن «المتعامل محور خدماتنا، ونسعى للوصول إليه من خلال توسيع شبكات مراكزنا، وإضافة قنوات جديدة لتقديم خدمات فحص اللياقة الطبية بغرض الإقامة، لتمثل إضافة مهمة لمجمل الخدمات الصحية المتطورة التي تقدمها الوزارة لإسعاد المتعاملين، حيث أطلقت الوزارة ورشة عمل موسّعة، تعمل على استحداث ثمانية مراكز فحص طبي دفعة واحدة، تتوزع بين مركزين في كل من الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ومركز في عجمان وأم القيوين».

ولفت إلى أن مراكز الفحص الطبي للإقامة تم تجهيزها بكل الأجهزة الطبية الحديثة، والأنظمة الإلكترونية على أعلى معايير ومستويات الجودة العالمية، لتحسين رحلة المتعاملين، وتقليل وقت الانتظار، وتقديم حلول ذكية وخدمات مبتكرة، لإثراء تجربة المتعاملين وفق المعايير العالمية، وتم إدراج تقنيات متطورة، كنظام الذكاء الاصطناعي، حيث تتم تجربة برنامج يساعد على الحصول على تشخيص دقيق وسريع لمرض السل الرئوي للأشخاص القادمين والمقيمين بالدولة، لتحصين المجتمع من الأمراض المعدية. وتبلغ نسبة دقة الفحص ما يقارب 98% في الكشف عن حالات السل.

Advertisements

ويتم العمل بالبرنامج في مراكز فحص مستشفى الكويت بدبي (البراحة سابقاً)، وابن بطوطة، وسيتم تعميمها على بقية المراكز بالوزارة.

وتتنوع الخدمات المقدمة بمراكز الفحص الطبي للإقامة، بدءاً من طباعة النماذج الخاصة بتأشيرة الإقامة، وإجراء الفحص الطبي، وإصدار بطاقة الهوية الإماراتية (إدارات الطب الوقائي فقط)، وعلى المتعامل توفير نسخة من المستندات الشخصية، وهي جواز السفر ساري الصلاحية، التأشيرة/‏‏‏ تصريح الإقامة ساري الصلاحية، صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء، بطاقة الهوية الإماراتية سارية الصلاحية (فقط لتجديد تأشيرة الإقامة).

وتتوافر خدمة الفحص الطبي بغرض الإقامة في مراكز الطب الوقائي بمستشفى الكويت بدبي (البراحة سابقاً)، والغبيبة، وكلباء، ودبا الحصن، وخورفكان، والذيد، والفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيوين، ومركز فحص العمالة الوافدة في المنطقة الصناعية بالشارقة، بالإضافة إلى مواقع ومراكز الفحص الطبي للإقامة، بمراكز التسوق، ابن بطوطة وسوق التنين2، وتيكوم، وسبرينج منطقة الينابيع، وصلاح الدين، والخبيصي.

• 752 ألف مستفيد من خدمات مراكز فحص اللياقة خلال 2018.