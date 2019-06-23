الامارات | «صحة دبي»: منصة إلكترونية لصرف الأدوية المخدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: منصة إلكترونية لصرف الأدوية المخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت هيئة الصحة في دبي منصة إلكترونية موحدة فائقة المستوى والدقة، لصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، في جميع المنشآت الطبية (الحكومية والخاصة)، التابعة لها، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، أن المنصة جاءت ضمن الأطر العامة والمعايير العالمية التي تتبنى الهيئة تنفيذها، لتدقيق حركة الأدوية ومتابعتها في جميع مراحلها، وحتى تصل ليد مستحقيها من المرضى بشكل طبي وقانوني، ومن خلال القنوات المشروعة، ووفق القواعد المنظمة المتفق عليها مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.

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وقال إن الهيئة مع المنصة الجديدة ألغت جميع المعاملات الورقية الخاصة بهذا النوع من الأدوية، التي قد يُساء صرفها واستخدامها من قبل البعض، على نحو غير طبي وغير قانوني، بما يشكل خطورة على حياة الفرد والمحيطين به والمجتمع.

وأكد الملا ضرورة التزام المنشآت الطبية بالقواعد الجديدة، والتقيد بصرف الأدوية عن طريق منصة الهيئة الإلكترونية، كما حث على التواصل مع المعنيين في قطاع التنظيم الصحي لأي استفسارات أو مراجعات تخص هذا الشأن.

وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز منظومة الرقابة على الدواء وتطويرها بشكل متواصل، ضماناً لسلامة المجتمع، موضحاً أن الخطوة نفسها تأتي في ضوء التحولات الذكية التي تنتهجها الهيئة، بناءً على المتطلبات المستقبلية لحكومة دبي، ومقتضيات المرحلة المقبلة التي تتخلص فيها الهيئة من جميع المعاملات الورقية، حيث أصبحت حركة الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة خاضعة للتدقيق بأحدث التجهيزات والوسائل الذكية.