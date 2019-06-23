الامارات | ليموزين فاخر لخدمة الركاب من أصحاب الهمم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ليموزين فاخر لخدمة الركاب من أصحاب الهمم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد رحلات أصحاب الهمم، الذين استخدموا مركبات الأجرة «الليموزين»، التي طورتها مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خصيصاً لتناسب احتياجاتهم، 2080 رحلة، منذ بدء تشغيلها قبل خمسة أشهر.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، الدكتور يوسف آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المؤسسة عملت على تعديل شكل مركبات الأجرة الخاصة بنقل أصحاب الهمم من مستخدمي الكرسي المتحرك، حيث طورت مركبتي أجرة (ليموزين) بتصميم فاخر وبمواصفات تمكنهم من استخدامها بصحبة عائلاتهم.

وقال آل علي إنه تم تغيير التصميم الخارجي للمركبة، ليصبح الباب المخصص لدخول الكرسي من جانب المركبة، لافتاً إلى أن المؤسسة طلبت إضافة كثير من التفاصيل، التي تجعل استخدام المركبة متعة بحد ذاتها. وتابع أن تصميمها الداخلي شبيه بمركبات الأجرة الكلاسيكية في لندن، التي يقسم داخلها بحاجز زجاجي يفصل بين مقصورة السائق ومقصورة الركاب، التي يتقابل فيها الركاب، كأنهم يجلسون في غرفة معيشة، بالإضافة إلى وجود شاشة عرض لتفاصيل الرحلة، يمكن من خلالها تخليص عملية الدفع.

أما عن سبب تعديل موقع دخول الكرسي المتحرك إلى مركبة الأجرة ليكون من الجانب، قال آل علي إن المؤسسة حريصة على أن يشعر الراكب من أصحاب الهمم بأنه لا فرق بينه وبين العملاء الآخرين، إذ تبين عبر ملاحظات أصحاب همم أنهم يشعرون بأنهم معزولون وغير متساوين مع الآخرين، حينما يركبون التاكسي من الخلف. وتابع أن التعديل يسمح بوجود أصحاب همم إلى جانب بقية أفراد الأسرة، خلال استخدامهم التاكسي، ما يعود بأثر إيجابي على معنوياتهم وحالتهم النفسية. وقال إن عدد المركبات المتوافرة لنقل أصحاب الهمم يبلغ 11 مركبة، لافتاً إلى أن عدد الرحلات التي طلبها أصحاب الهمم، خلال العام الجاري، حتى منتصف الشهر الجاري، وصل إلى 2789 رحلة، مقابل 9966 رحلة خلال العام الماضي، الذي قدمت فيه «رحلات الخير» مجاناً لأصحاب الهمم، ضمن مبادرات «عام زايد» التي أطلقتها الهيئة.