قرقاش: رفع نسبة تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي يعزز موقع الإمارات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز موقعها عبر قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال معاليه في تغريدة على حساب "تويتر"، أن "الإمارات تعزز موقعها عبر قرار رئيس الدولة حفظه الله برفع تمثيل المرأة إلى نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ونحن على أبواب الانتخابات الرابعة تفي القيادة بوعودها التي اطلقتها في خطاب التمكين في العام 2005، تطوير تجربة المشاركة السياسية قصة نجاح بامتياز".

وأضاف: "تدرجت تجربة المشاركة السياسية وتطورت لتصبح الانتخابات جزءاً أصيلاً من العمل الوطني في الإمارات، اتسعت القاعدة الانتخابية وتجذرت الممارسة، وها نحن نستعد لانتخاباتنا الرابعة، ويأتي قرار المناصفة لصالح المرأة والمجتمع، وخطوة إيجابية أخرى من خطوات برنامج التمكين".

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وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أصدر القرار رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وبالتالي دخوله حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

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ويأتي القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل، وقد شمل التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم 4 لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي "وتعديلاته"، والذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.