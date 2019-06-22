الامارات | جنائز الامارات تلم شمل شاب خليجي مع أشقائه المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن جنائز الامارات تلم شمل شاب خليجي مع أشقائه المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمعت خدمة جنائز الإمارات لم شمل شاب خليجي الجنسية في العقد الثالث من عمره مع أشقائه المواطنين في الدولة إثر قراءة الشاب الخليجي قبل أربعة أيام خبر وفاة والده عبر حساب الخدمة في موقع تويتر، حيث بادر الاتصال بصاحب الخدمة عبد الله المرزوقي للتأكد من اسم المتوفى كونه يشبه اسم والده الذي تركه عندما كان طفلا صغيرا برفقته والده التي توفيت وتركته وحيدا في إحدى الدول الخليجية.

وقال المرزوقي لـ "الإمارات اليوم" إنه تلقى قبل أربعة أيام اتصالا هاتفيا من شاب خليجي يقيم في إحدى الدول الخليجية في العقد الثالث من عمره يطلب منه التأكد من اسم شخص تم نشر خبر وفاته على حساب الخدمة في موقع "تويتر" كونه يشبه اسم والده الذي تركه صغيرا مع والدته المتوفية في إحدى الدول الخليجية.

وأوضح أن الشاب أبلغه أن والده كان متزوجا من والدته وتركهما عندما كان طفلا صغيرا ولا يملك أي معلومات عن والده أو مكان إقامته.

وتابع أن الشاب توفيت والدته قبل أربع 14 سنة دون أن يعرف منها أي تفاصيل عن والده أو المكان الذي يعيش فيه.

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وأضاف أن خدمة جنائز الإمارات فور تلقيها الاتصال باشرت على الفور بالتواصل مع ابنة المواطن المتوفي وأبلغتها برغبة شاب من إحدى الدول الخليجية بالتواصل معهم.

وأشار إلى أن الفتاة أبلغت والدتها وأشقاءها بوجود شخص يرغب في التواصل معهم يقول إنه شقيقهم من جهة الأب، حيث رحبت زوجة أبيه المتوفى به وأعرب عن ارتياحها حال قيامها بلم شمل أبنائها مع شقيقهم الخليجي.

وأضاف المرزوقي أنه قام بترتيب التواصل هاتفيا بين الشاب الخليجي وأشقائه من جهة الأب وزوجه أبيه من أجل التفاهم على اللقاء في أقرب وقت ممكن من أجل لم شمل الأسرة.

ولفت إلى أن الشاب أبلغه أنه بصدد القيام بالإجراءات اللازمة للحضور للدولة من أجل الالتقاء بأشقائه من جهة الأب، ولم شمل الأسرة من جديد.