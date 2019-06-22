"الطيران المدني" تدعو شركات الطيران لاتخاذ تدابير السلامة اللازمة

دعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم السبت، المشغلين الجويين المسجلين في الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.
ونظراً للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصاً من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر.
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