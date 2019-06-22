محمد بن راشد يعتمد مشروع تطوير طريق دبي-العين بتكلفة تتجاوز ملياري درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع تطوير طريق دبي-العين، بتكلفة تتجاوز ملياري درهم، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمختلف مكونات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها ورفع مستوى كفاءتها دعماً للأهداف الاستراتيجية لإمارة دبي خلال المرحلة المقبلة وبما يخدم كافة قطاعاتها التنموية.

وسيسهم المشروع في تحقيق الانسيابية المرورية وتعزيز محاور الربط مع شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي ـ العين.

ويتضمن المشروع مضاعفة عدد مسارات طريق دبي-العين من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه بطول 17 كيلومتراً، وتطوير ستة تقاطعات رئيسة وإنشاء جسور جديدة وطرق خدمة على جانبي الطريق، لخدمة المشاريع التطويرية، مما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية، وكذلك مضاعفة الطاقة الاستيعابية للشارع من 6000 مركبة في الساعة إلى 12000 مركبة في الساعة، وخفض زمن الرحلة للمرور القادم من تقاطع شارع الإمارات مع طريق دبي-العين وصولاً إلى شارع عود ميثاء بمعدل النصف من 16 دقيقة إلى ثماني دقائق فقط.

وقال سعادة مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل التي اعتمدها سموه، لتلبية متطلبات النمو والانتشار السكاني، وتحقيق السعادة للسكان، ومواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وخدمة المشاريع التطويرية على جانبي طريق دبي-العين، ومنها "ميدان" و"واحة دبي للسيليكون" و"مجمع دبي لاند" السكني و"ليوان" و"حي دبي للتصميم".

وأضاف: "نظراً لضخامة المشروع وحرصاً من الهيئة على إنجازه في الفترة الزمنية المحددة، فقد جرى تقسيمه لمرحلتين، تمتد الأولى وتكلفتها قرابة مليار و300 مليون درهم، من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد بطول سبعة كيلومترات، فيما تمتد المرحلة الثانية، البالغ تكلفتها قرابة 748 مليون درهم، من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد إلى تقاطع بو كدرة مع شارع راس الخور بطول عشرة كيلومترات، بينما ستقوم الهيئة مستقبلا بتطوير الجزء الممتد من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى مدخل إمارة دبي مع مدينة العين".

المرحلة الأولى

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق دبي-العين الذي يشهد كثافة مرورية عالية حالياً، وذلك من خلال إنشاء أربع وصلات مجسّرة لخدمة الحركة المرورية المتجهة يساراً من الاتجاهات الأربعة، وسيتم إنجازها في النصف الأول من عام 2020، كما سيجري تطوير الجسر القائم على شارع الشيخ محمد بن زايد ليسمح بتوسعة طريق دبي-العين من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة الى الطرق الخدمية على جانبي الشارع.

وأشار سعادته إلى أن هذه المرحلة تشمل كذلك تطوير تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع شارع دبي-العين، لإكمال عملية الربط بين شارع الشيخ زايد بن حمدان الحالي وامتداده الذي تم افتتاحه في شهر مارس 2018 وذلك من خلال إنشاء جسر يتقاطع مع شارع دبى-العين يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه مع إمكانية توسعته إلى خمسة مسارات مستقبلاً، وتطوير الوصلة المجسّرة القائمة لتخدم الحركة المرورية القادمة من مجمع دبي لاند السكني المتجهة غرباً إلى طريق دبي-العين باتجاه دبي، وإنشاء وصلة مجسّرة جديدة لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي المتجهة شمالاً للمدينة الأكاديمية وواحة السيلكون، مع إنشاء طرق خدمية على جانبي الطريق وإنشاء وصلات التفافية لخدمة باقي الحركات والمشاريع التطويرية.

كما سيدخل في إطار المرحلة الأولى من المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع الإمارات مع طريق دبي-العين، من خلال إنشاء وصلة مجسّرة على طريق دبي ـ العين لخدمة الحركة المتجهة غرباً من مجمع دبي لاند السكني إلى دبي، وإضافة طرق خدمية على جانبي الطريق لتجنب تداخل حركة المركبات على الطريق الرئيس ورفع كفاءة الطريق وتحسين السلامة المرورية.

المرحلة الثانية

وعن مكونات المرحلة الثانية من المشروع، أوضح سعادة مطر الطاير أنها ستتضمن تطوير تقاطع ند الشبا، وذلك بتطوير الجسر القائم لخدمة الحركة المرورية من طريق دبي-العين إلى منطقة ند الشبا والعكس، إضافة إلى تحسينات على الطرق السطحية الداخلة والخارجة في منطقة ند الشبا، علاوة على تطوير تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي-العين وربطه مع شارع المنامة، حيث سيجري إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي-العين لخدمة المشاريع التطويرية لميدان.