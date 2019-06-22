مجموعة جي إف إتش المالية ومجموعة إتش هوسبيتاليتي توقعان اتفاقية لتشغيل فندق جديد من فئة خمس نجوم في...

علنت مجموعة ’جي إف إتش‘ المالية، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة ’إتش‘ لإدارة الفنادق والمنتجعات (فنادق ’إتش‘) التابعة لمجموعة "أبوظبي كابيتال جروب"، وذلك لتشغيل فندق "ذا إتش آت هاربور رو" من فئة الخمس نجوم قيد التطوير حالياً بمشروع ’ذا هاربور رو‘ المتميز، والواقع على الواجهة البحرية في قلب العاصمة البحرينية المنامة.

هذا وتمثل هذه الخطوة الحضور الأول في السوق البحرينية لمجموعة ‘إتش هوسبيتاليتي‘، التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها، كما تُعدّ إضافة قيّمة إلى محفظة العلامة المتنامية من الفنادق والمنتجعات الفاخرة حول العالم، والتي تشمل فندق ’ذا إتش دبي‘، ومنتجع ’ذا إتش سيشل‘، وفندق ’سنتر فيل أند إكسبيرينسز مونتينيجرو‘، وفندق ’فيلا ضيافة‘ في المغرب، كما تشمل محفظة المجموعة أيضاً فندق ’لو ميريديان فيشرمانز كوف‘ في جزر سيشل، بالإضافة إلى فندقين آخرين قيد الإنشاء في مكة المكرمة وأبوظبي.

وستحتضن المنشأة الجديدة مجموعة من المرافق عالمية الطراز، بما فيها عدد من المطاعم العصرية وغرف الاجتماعات، بالإضافة إلى مسبح ونادٍ رياضي وغيرها من مرافق نمط الحياة الفاخر، والتي من شأنها جذب وتلبية احتياجات كافة الزوار.

هذا ويتم بناء مشروع ’ذا هاربور رو‘ وفق أرقى معايير التصميم والتشييد العالمية، حيث تم حتى الآن استكمال ما يقارب 60% من أعمال البناء ضمنه، ما يأتي بالتزامن مع التقدم السريع في إنجاز الأبراج السكنية الشرقية والغربية بالمشروع، والتي تنطوي على 322 شقة، إلى جانب مجموعة متميزة من مراكز التجارة والتسوق النابضة بالحياة.

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ومن جانبه، قال هشام الريّس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’جي إف إتش‘ المالية: "يسرنا الإعلان عن إبرام هذه الاتفاقية مع فنادق ’إتش‘، والتي نجحت ببناء محفظة عالمية الطراز من المنشآت والعلامات التجارية المرموقة، بالإضافة لتسطير سجل حافل بالإنجازات والتميز على امتداد الأسواق الدولية، ويسعدنا أن يضم ’ذا هاربور رو‘ الحضور الأول لفنادق ’إتش‘ في السوق البحرينية، والذي يأتي كثمرة نجاح وعامل دعم لرؤية مملكة البحرين الرامية للنهوض بمكانتها كواحدة من مراكز السياحة والترفيه الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك من خلال إضافة العديد من المنشآت ووجهات أسلوب الحياة العصرية الجديدة والمتميزة مثل فندق ’ذا إتش آت هاربور رو‘، ومع تقدمنا السريع نحو إنجاز المشروع، فإنه من دواعي سرورنا أن نقدم للسكان والمستثمرين فرصةً استثنائية لشراء الشقق الفندقية ذات العلامة الحصرية ضمن المشروع، والتي من شأنها توفير قيمة وعائدات كبيرة بفضل موقعها الرائد ومستويات الإشغال العالية المتوقعة ضمنها".

وبذات السياق، قال السيد كلاوديو كاباسولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ‘إتش هوسبيتاليتي‘: "تُمثّل شراكتنا مع مجموعة ’جي إف إتش‘ المالية إنجازاً آخر يُضاف لمسيرة نمو علامة فنادق ’إتش‘، ولاستراتيجيتنا الهادفة إلى نشر مفهومنا للفخامة ضمن مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، والتي نثق بقدرتنا على توفير عروض لا تضاهى ضمنها، ونتطلع قدماً للتعاون مع مجموعة ’جي إف إتش‘ بغرض الارتقاء بالميزات الفريدة ضمن مشروع ’ذا هاربور رو‘ إلى مستويات غير مسبوقة، والتي أذكر منها موقعه الاستثنائي والحصري على الواجهة البحرية لمدينة المنامة، وما يوفره من وصول سهل إلى أهم مراكز التجارة والأعمال في المدينة، وقربه من أبرز المعالم السياحية على امتداد مملكة البحرين، وفي ضوء المكانة المرموقة التي تحظى بها المنشآت التي نتولى تطويرها وإدارتها حول العالم، كلنا ثقة بأن مفاهيمنا الأصيلة والاستثنائية ستحظى باهتمام وإعجاب الزوار والمستثمرين على حد سواء، ذلك كونها تقوم على المزج الفريد بين مفردات الأناقة العصرية، مع مستويات غير مسبوقة من الراحة والملائمة، وبالإضافة لذلك، تمثل إدارة هذا المشروع في البحرين خطوة هامة في إطار استراتيجيتنا للتوسع في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع قدماً لافتتاح المزيد من المنشآت ضمن المملكة".