مجموعة Groupe PSA تعيّن ’راكيش ناير‘ مديراً تنفيذياً جديداً لها في منطقة الخليج

أعلنت مجموعة Groupe PSA، الشركة الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات والمالكة لعلامات ’بيجو‘، و’سيتروين‘، و’دي إس‘ و’أوبل‘، عن تعيينها ’راكيش ناير‘ مديراً تنفيذياً جديداً لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال منصبه الجديد، سيعمل ’ناير‘ تحت إشراف ’سمير شرفان‘، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في أفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة Groupe PSA الشرق الأوسط.

ينضمّ ’ناير‘ إلى مجموعة Groupe PSA وبجعبته 14 عاماً من الخبرة الواسعة في صناعة السيارات ومعرفة عميقة بهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال مهاراته العالية في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتسويق والمبيعات وإدارة العمليات، سيعمل ’ناير‘ على تحقيق خطة ’Push to Pass‘ الاستراتيجية عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

تعليقاً على تعيين ’ناير‘ بمنصبه الجديد، قال ’شرفان‘: "يسرّني انضمام ’ناير‘ إلى عائلة مجموعة Groupe PSA. وإنني على ثقة أن خبرته وكفاءاته العالية ستساعد الشركة على تحقيق أسس قوية ومتينة لتعزيز أداء علامات السيارات الأربعة في المجموعة عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي."

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من جهته، قال ’ناير‘: "أنا فخور جداً بانضمامي إلى مجموعة Groupe PSA في وقت مميّز بتاريخ الشركة حيث تستمر بتعزيز نهضتها مجدّداً في منطقة الشرق الأوسط. تشهد أسواق المنطقة فرصاً جديدة أمام شركات تصنيع السيارات لتسويق ابتكاراتها ذات التكنولوجيا المتطوّرة والكفاءة العالية وهذا ما يميّز مجموعة Groupe PSA ليكون لها دوراً بارزاً في ذلك."

قبل انضمامه إلى مجموعة Groupe PSA، شغل ’ناير‘ منصب المدير العام لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند في مجموعة نيسان. واكتسب ’ناير‘ خبرةً طويلة من خلال عمله في قطاع صناعة السيارات في الشرق الأوسط وأوروبا، حيث شغل سابقاً عدة مناصب في مجالات إدارة العمليات والمنتجات، والمبيعات والتسويق والتخطيط الاستراتيجي.