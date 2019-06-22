الامارات | تنويه من "الإمارات اليوم" بشأن خطأ في خبر منشور بتاريخ 14/6/2019م

شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه من "الإمارات اليوم" بشأن خطأ في خبر منشور بتاريخ 14/6/2019م والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنوه "الامارات اليوم" الى ورود خطأ في الخبر المنشور بعددها بتاريخ 14/6/2019م تحت عنوان “محاكمة 4 أشخاص بتهمة قتل شاب خنقاً داخل صندوق مركبة بعد هتك عرضه" والصحيح ان المحكمة نظرت قضية انتهاك عرض عربي الجنسية فقط ، ولم تسفر الواقعة عن جريمة قتل، لذا لزم التنويه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.