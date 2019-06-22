"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون السحب الركامية، اليوم السبت، يصاحبها هطول أمطار ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة مثيرة للغبار والأتربة، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساء.

وقال المركز في بيان له إن هذه الحالة الجوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية تمتد إلى بعض المناطق الداخلية.

اقرأ أيضاً... أمطار على عدة مناطق من الدولة