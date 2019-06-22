"كومڤولت" تحصد "لقب أفضل شريك تكنولوجي في مجال حلول التخزين" لعام 2019

حصدت شركة "كومڤولت"، العالمية الرائدة في مجال إدارة وأرشفة البيانات المخزنة في الشركة أو في البيئات السحابية، لقب "أفضل شريك تكنولوجي في مجال حلول التخزين" لعام 2019، وذلك خلال القمة العالمية السنوية لشركاء "هيوليت باكارد إنتربرايز" التي أقيمت في لاس فيغاس.

يأتي ذلك تقديراً لجهود "كومڤولت" في مجال التكامل الوثيق لحلول حماية البيانات لديها على امتداد محفظة التخزين والخوادم الخاصة بـ "هيوليت باكارد إنتربرايز"، والتي من شأنها مساعدة العملاء على التكيّف مع البيئات السحابية والدفع بقيمة أكبر لأعمالهم.

وقال بول هانتر نائب الرئيس الأول لمبيعات الشركاء العالمية في "هيوليت باكارد إنتربرايز": "نفخر أن نُكرّم الشركاء الذين تميّزوا في تطوير شراكاتهم معنا وحرصوا على تطوير فرص الأعمال المتبادلة معها من خلال الحلول التعاونية الخاصة بعملائنا المشتركين، كما نلتزم بابتكار الحلول الجديدة وتمكين النمو المتبادل مع شركائها يداً بيد، إذ تأتي جوائزنا كخطوة للاحتفاء بهذه الشراكات وأوجه التعاون والنجاحات التي يحققها أفضل شركائنا من حيث الأداء".

من جانبه، قال وينسيسلاو لادا نائب الرئيس لشؤون التحالفات العالمية في "كومڤولت": "تُمثل هذه الجائزة ثمرة التزامنا المشترك بتحقيق التكامل الشامل لبرمجية حماية البيانات الرائدة في القطاع من "كومڤولت" مع كامل محفظة "هيوليت باكارد إنتربرايز" لحلول التخزين والخوادم".

وأضاف: "نجحت هذه المقاربة الفريدة والمتكاملة لحلول التخزين الاحتياطي واستعادة وإدارة البيانات في تزويد المؤسسات بطيف متنوع من الحلول المبتكرة المتكاملة التي تُتيح لها حماية بياناتها المهمة بشكل أسهل، وتحسين مرونة أعمالها، والدفع قُدماً بمبادراتها التحويلية لتكنولوجيا المعلومات".

كما يأتي هذا التكريم نظراً للحلول المبتكرة التي توفرها "كومڤولت" من بينها تعزيز فعالية التخزين من حيث التكلفة، وتبسيط مهام إدارة البيانات وإجراء وظائف النسخ الاحتياطي ونقل البيانات للعديد من السحابات من خلال تكامل حلّ "كومڤولت كوملبيت" للنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات مع حلول "ستور وانس كاتاليست" من "هيوليت باكارد إنتربرايز، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع أولاً بأول، التي من شأنها تقديم كلّ ما تحتاجه المؤسسات لعمليات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات والأجهزة، والبرمجيات، والخدمات، وذلك باستخدام حلّ "هيوليت باكارد إنتربرايز - جرين ليك" المدعوم من قبل "كومڤولت".