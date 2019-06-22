فيديكس إكسبريس توفر خدمة FedEx Delivery Manager مع خاصية الرسائل النصية القصيرة

أعلنت فيديكس إكسبريس، الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع، والتابعة لشركة فيديكس المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، عن إطلاق خاصية الرسائل النصيّة القصيرة ضمن تطبيق FedEx Delivery Manager في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين والكويت. وتأتي هذه الخطوة المتميزة في إطار مسيرة توسّع مستمرة لخدمات الشركة إلى 59 دولة تغطي 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ومن خلال FedEx Delivery Manager، يمكن لمستلمي الطرود تخصيص عمليات التسليم الخاصة بهم، مع خيارات ملائمة مثل إعادة جدولة وقت التسليم أو الموقع، وهي ميزة إضافية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ومن شأن الخدمة الجديدة توفير الدعم لسوق التجارة الإلكترونية في المنطقة. ووفقاً لأحد التقارير الصادرة عن ’بزنس مونيتور انترناشيونال‘ للأبحاث، يتوقع أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 48.6 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بارتفاع عن 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

وفي تعليقها على ذلك، قالت ناتالي أميل فيرو، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء في شركة فيديكس إكسبريس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "هناك بوادر كبيرة تشير إلى ارتفاع مستوى التوقعات بشأن المراحل الأخيرة من عملية التسليم والعائدات في ظل النمو المتسارع في مشهد التجارة الإلكترونية، وارتفاع عدد التجار والشركات الصغيرة ضمن الفضاء الإلكتروني. وستبقى خيارات التسليم المريحة ضمن التجارة الإلكترونية عناصر أساسية في رضا العملاء وخوض تجربة تسوق شاملة عبر الإنترنت. وتعكس منصة FedEx Delivery Manager التزامنا بتعزيز جودة خدماتنا في المراحل الأخيرة للتسليم، وتزويد عملائنا بالمزيد من المرونة والمراقبة والتحكم".

وسيتلقى العملاء ممن يرغبون باستلام طرودهم في مكان إقاماتهم إشعاراً من فيديكس عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني عند شحن الطرد. ويمكنهم اختيار تغيير تعليمات التسليم في بضع خطوات بسيطة عبر موقع إلكتروني آمن. وتعتبر منصة FedEx Delivery Manager مجانية وآمنة وسهلة الاستخدام.

ويمكن للشركات الاستفادة من المعاير العالية لرضا العملاء التي توفرها فيديكس إكسبريس، وتعزيز ولائهم وتحقيق وفورات مجزية عبر انخفاض عدد حالات الخطأ في التسليم. ويمكن للعملاء انتقاء خيار التسليم الأنسب لشحناتهم دون أي تكلفة إضافية، ومع إشعارات تنبيه دائمة في كل خطوة على الطريق عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني. ويتيح ذلك لفيديكس إكسبريس الحد من محاولات تسليم الطرود للعملاء في وقتٍ غير مناسب لهم.

نبذة عن فيديكس إكسبريس:

تعد ’فيديكس إكسبريس‘ الشركة الأكبر عالمياً في مجال النقل السريع؛ إذ تقدم خدمات التوصيل السريع والموثوق في أكثر من 220 دولة ومنطقة حول العالم. وتعتمد الشركة على شبكة عمليات جوية وبرية عالمية لتسريع توصيل الشحنات العاجلة والمرتبطة بموعد ووقت محددين، مع ضمان استعادة المال في حال عدم استكمال عملية التوصيل وفق التاريخ المحدد.

نبذة عن فيديكس كوربوريشن:

تلتزم شركة "فيديكس كورب"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FDX، بتزويد محفظة واسعة من خدمات النقل، والتجارة الإلكترونية، والأنشطة التجارية إلى العملاء والشركات حول العالم. ومع تسجيل عائدات سنوية بقيمة 69 مليار دولار أمريكي، توفر الشركة حلول تجارية متكاملة من خلال شركات عاملة تتنافس بشكل جماعي، وتتم إدارتها وفق نهجٍ تعاوني تحت مظلة علامة فيديكس التجارية. وتحافظ الشركة على مكانتها الراسخة بين أكثر الشركات تقديراً وثقةً في العالم، وتعمل باستمرار على تشجيع موظفيها، الذين يزيد عددهم على 450 ألف شخص، على التركيز بشكل مطلق على اعتماد أعلى معايير السلامة، وتبني أفضل المعايير الأخلاقية والمهنية، والالتزام بتلبية احتياجات العملاء والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة. لمزيدٍ من المعلومات حول دور فيديكس في ربط الناس والإمكانات والفرص حول العالم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني about.fedex.com.