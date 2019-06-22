مجلة (واس) الألمانية تشيد بتطور الخدمات في إسعاف دبي

نشرت مجلة (واس) الالمانية في عددها الاخير الصادر في مايو 2019 تحقيقا مصورا عن مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف عرضت فيه الاليات الحديثة والمركبات المتطورة التي تحوزها ومنها اكبر حافلة اسعاف في العالم

وتضمن التحقيق حوارا مع سعادة المدير التنفيذي خليفة الدراي تحدث فيه عن مجموعة من الخدمات الاسعافية التي طورتها المؤسسة مؤخرا ومن أهمها تشغيل الخدمات الكهربائية الصديقة للبيئة ومنها الدراجة الكهربائية والسيارة الكهربائية

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي ان المؤسسة اطلقت أولى خدماتها الكهربائية الصديقة للبيئة تزامنا مع بداية العام 2019 وهي دراجة كهربائية لا تخلف اي انبعاثات ضارة وتستخدم للتدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة خاصة في اوقات الذروة وأماكن الازدحام الشديد وسوف يتم تمركز الدراجة الجديدة في منطقة زعبيل على أن تنشر في أماكن متفرقة من دبي تباعا

واوضح ان ذلك يأتي في إطار سعي المؤسسة المتواصل لتبني التقنيات الحديثة لتعزيز خدماتها، و تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة و الخدمات التي تقدمها وضمن محور المدينة الخضراء وتبني وسائل نقل صديقة للبيئة واستكمال أسس مدينة دبي الذكية .

وأكد الدراي ان المؤسسة تستعد لاطلاق السيارة الكهربائية خلال العام 2020 لتكون حاضرة في الحدث العالمي اكسبو 2020 لافتا الى ان السيارة الكهربائية سيتم تطوير مكوناتها وأجزاءها لتتلاءم مع البيئة الخليجية والمناخ والطقس الحار مضيفا ان دبي هي اول مدينة عربية تقتني هذا النوع من سيارات الاسعاف .

وأوضح الدراي أن تبني المؤسسة لوسائل النقل الصديقة للبيئة يعزز من طرق السلامة و الحفاظ على الموارد الطبيعية ويحمي البيئة ويوفر عناصرها للأجيال القادمة كما أنه يأتي متوافقا مع سياسة دولة الامارات في تحفيز عوامل الاستدامة في جميع المجالات لاسيما في مجال ادارة الطوارئ وخدمة ونقل المرضى والمساهمة في سرعة الاستجابة.