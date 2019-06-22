تطبيق زبوني يحصل على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي

كشف تطبيق ’زبوني‘ الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له عن استكمال آخر جولة للتمويل جمع خلالها 1.1 مليون دولار أمريكي من مجموعة شلهوب و’بي آند واي فينتشر بارتنرز‘، ليواصل تنمية أعماله وتطويرها. كما أعلن عن تسجيل عمليات بيع شهرية عبر التطبيق بملايين الدراهم الإماراتية وذلك لتصميم التطبيق الخاص والذي يراعي ويلبي احتياجات التجار عبر الإنترنت في عصر تسيطر فيه وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف مفاصل الحياة، لتتم عمليات البيع والدفع عبر تطبيقات الدردشة العالمية مثل واتساب وإنستاجرام وفيسبوك بأمان. كما يمكّن التطبيق المستخدم خلال دقائق من إمتلاك وإنشاء متجره على الانترنت، بهويته الخاصة، والحصول على استضافة مجانية، ومن خلاله يستطيع العملاء اتمام عمليات الشراء بيسر وسهولة لتصل المبيعات الى حساب المستخدم.

تأسست الشركة عام 2017 لتكون الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط والثامنة عالمياً ضمن برنامج حاضنة الأعمال من فيسبوك.

وفي هذه المناسبة، قال رامي عسّاف، الرئيس التنفيذي لشركة ’زبوني‘: "يزداد استخدام الشركات لتطبيق واتساب وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستاجرام وفيسبوك لمختلف أغراض الأعمال، وتشبه هذه المنصات واجهات العرض التقليدية وتساعد التجار على عرض المنتجات والخدمات وبيعها، لكن العملاء في كثيرا من الاحيان يرغبون بالتواصل مع الشركات قبل القيام بعمليات الشراء . ويعمل تطبيق ’زبوني‘ على الربط بين التاجر والعميل ويزودهم بقناة مضمونة وسهلة الاستخدام لتسديد المدفوعات. ونشهد اليوم طلباً قوياً من قبل الشركات في الإمارات على هذه الخدمة، حيث نسجل زيادةً شهرية في حجم المعاملات التي تتم عبر التطبيق بمعدل يزيد عن 30%. ونعتبر وصول قيمة المبيعات الشهرية المنفذة عبر التطبيق إلى ملايين الدراهم إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، إذ يؤكد على نجاح مسيرة أعمالنا المتنامية".

ويستهدف تطبيق ’زبوني‘ سوقاً مهمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات من خلال تسخير خدمات الدردشة العالمية لإدارة عمليات المدفوعات والتي لا يتم استغلالها حالياً، إذ يتواجد نحو 3.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا. وقد عمل فريق الشركة على تطوير التطبيق بالكامل ومن ثم ربطه بمنصة مدفوعات موثوقة ’ بيفورت‘، وهي المنصة التي تتولى إدارة مدفوعات بطاقات الائتمان في مواقع التجارة الإلكترونية المعروفة من أمثال ’أمازون‘. كما أضافت الشركة مؤخراً خدمة ’سترايب‘ إلى خيارات بوابات الدفع.

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وأضاف عسّاف: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحرك الدافع لنمو الاقتصاد المعاصر، كما أن رؤية الإمارات 2021 تؤكد دون شك على الحاجة إلى دعم هذه الشركات بمختلف السبل، ولعلّ أهمها تقديم الحلول التقنية التي تدعم نجاحها. وقد طورنا هذا التطبيق خصيصاً لمساعدة التجار وبائعي التجزئة الباحثين عن وسيلة مبسطة تتيح لعملائهم تسديد المدفوعات بشكلٍ سلس ومريح عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت".

وإضافةً إلى الشركات التقليدية، تساعد ’زبوني‘ شرائح أخرى من المستخدمين، كاصحاب الاعمال الحرة وأصحاب الحرف اليدوية ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرهم في مختلف القطاعات والمجالات لتؤمن لهم طريقةً سلسة لاتمام عملية بيع منتجاتهم او خدماتهم مباشرةً عبر خدمات الدردشة. وتشتمل قائمة الشركات التي تبيع منتجاتها وخدماتها عبر ’زبوني‘ على سبيل المثال محلات بيع الحلويات والفنانين ونوادي كرة السلة ومتاجر الموضة وحتى العيادات الطبية.

ويشير التجار الذين يستخدمون التطبيق إلى تسجيل زيادة في معدل جذب العملاء وشراء المنتجات. وعادةً ما تكون نسبة استكمال الزبون لعملية الشراء بعد مشاهدة المنتجات عبر مواقع التجارة الإلكترونية ذاتية الخدمة بحدود 2% فقط، إلا أن تطبيق ’زبوني‘ يتيح رفع هذه النسبة إلى 84% بفضل توفيره قناة تواصل دائم ومباشر بين التاجر والعميل عبر تطبيق الدردشة المفضل لدى العملاء.