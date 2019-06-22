المخيم الصيفي في المدينة المستدامة: التعلم في أجواء نابضة بالمرح

تفتح المدينة المستدامة أبوابها هذا الصيف متيحةً أمام أطفالكم فرصةً رائعة للتعلم وقضاء أوقات ممتعة مع مخيمها الصيفي بأجوائه النابضة بالإلهام والمرح، حيث سينخرط الأطفال في تجربة فريدة لاكتساب خبرة عملية حول أسلوب الحياة المستدام عبر مجموعة واسعة من الأنشطة المسلية التي ستحفز فضولهم المعرفي وتشحذ مهاراتهم ليصبحوا مواطنين فاعلين مستقبلاً.

ومن المقرر أن يتم تنظيم المخيم الصيفي في الفترة بين 7 يوليو – 29 أغسطس، وهو يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 – 10 سنوات، حيث سيسلط الضوء في كل أسبوع على أحد المواضيع الهامة مثل مصادر المياه العذبة، وإنتاج الأغذية محلياً، والطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والتغير المناخي، والتثقيف حول الحياة البرية.

ويتميز هذا المخيم الصيفي بأن جميع أنشطته مستوحاة من الطبيعة، مثل بناء فرن شمسي من مواد معاد تدويرها، وتصميم السيارات الكهربائية، مما يساعد الأطفال على اكتساب فهم أفضل للطاقة النظيفة والمتجددة بأسلوب ممتع.

كما سيستمتع الأطفال باكتشاف طرق جديدة لإعداد الطعام بأسلوب فني، وتعلم كيفية زراعة النباتات ورعايتها، بالإضافة إلى إنشاء منحوتات بالحجم الطبيعي باستخدام مواد معاد تدويرها. وسيقومون أيضاً بجولة لجمع المواد المختلفة من الطبيعة وابتكار مدينتهم النموذجية، ليتعلموا من خلال ذلك الجوانب العملية لأسلوب الحياة المستدامة. علاوةً على ذلك، سيتعرّف المشاركون أيضاً على الغابات الاستوائية المطيرة، وكيفية إنشاء منازل للكلاب الصغيرة، وسيستكشفون فنون الحياة البرية.

تبلغ تكلفة المشاركة 700 درهم إماراتي للطفل الواحد، و1260 درهم لكل طفلين لمدة أسبوع كامل من التخييم. لمزيد من التفاصيل والتسجيل، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الرقم 045896991.

الفعالية: المخيم الصيفي في المدينة المستدامة

المكان: المدينة المستدامة، دبي

الزمان: 7 يوليو – 29 أغسطس 2019

التكلفة: 700 درهم إماراتي للطفل الواحد، و1260 درهم لطفلين لمدة أسبوع كامل من التخييم