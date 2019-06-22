شرم الشيخ تحتضن منتدى السلام والتنمية والفنون هذا الاسبوع







تبدأ الأربعاء القادم بمدينة شرم الشيخ فعاليات منتدى السلام من أجل التنمية ويستمر حتى ٢٩ من يونيه الجاري ويقام المنتدى برعاية وزارة السياحة المصرية ودعم ورعاية رجل الأعمال محمد ابو العنين الرئيس الشرفي للمنتدى ، ويعقد بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء والفنانين التشكيليين ورموز الحياة الفنية والثقافية والاقتصادية في الدول العربية العربية والافريقية .

قال الفنان التشكيلى " أمير الوصيف " رئيس القمة الدولية للفنون التشكيلة وعضو اللجنة العليا لمنتدى السلام من أجل التنمية أن المنتدي يهدف لتقديم صورة ايجابية لمشروعات وخطط التنمية المستدامة لتحقيق الرخاء الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية بحلول عام 2030 ، كما يناقش المنتدى في جلساته عدد من المحاور الهامة في هذا الاطار من بينها جلسات لالقاء الضوء على فرص الاستثمار وريادة الأعمال والمشروعات والصغيرة والمتوسطة التى تقدمها الدولة للمستثمرين المصريين والعرب .

أضاف الوصيف أن المنتدى سيبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الفنون والثقافة والأدب في الارتقاء بمستوى حياة الشعوب من خلال القمة الدولية للفنون التشكيلية التي ستبدأ مع انطلاق فعاليات المنتدى بورش عمل مكثفة للفنانين المشاركين من دول عربية وافريقية وتنتهي بمعرض جماعي للفنانين في ختام المنتدى بلوحات فريدة تعكس زخائر الفن والابداع والكنوز التراثية للدول المشاركة في فعاليات المنتدى .

ووجه المنتدى الدعوة لعدد من الوزارات المعنية كالثقافة والاستثمار والشباب والرياضة لدعم فعاليات انعقاده ، كما وجه الدعوة لكل وسائل الاعلام والصحف المصرية والعربية لتغطية أحداثه وفعالياته .

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