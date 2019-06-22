كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بعد سحب بعضها من الأسواق.. كيف تستبدل أجهزة ماك بوك برو في الإمارات؟

أعلنت شركة Apple عن سحبها طوعيًا لمجموعة محددة من وحدات MacBook Pro التابعة لها، مشيرة إلى خطر نشوب حريق في بطارياتها.

وتم بيع أجهزة الكمبيوترات المحمولة المعنية في الفترة ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017. في حين لا تتأثر أجهزة MacBook Pro الأخرى مقاس 15 بوصة أو الأجهزة الأخرى بهذه المشكلة، بحسب موقع menfn.

وقالت الشركة في بيان تم نشره على موقعها على الإنترنت: “لقد قررت شركة Apple أنه في عدد محدود من وحدات MacBook Pro مقاس 15 بوصة من الجيل الأقدم، قد ترتفع درجة حرارة البطارية وتشكل خطراً على السلامة من الحرائق”.

وأضاف البيان: “نظرًا لأن سلامة العملاء تمثل أولوية قصوى، تطلب Apple من العملاء التوقف عن استخدام وحدات MacBook Pro مقاس 15 بوصة المتأثرة”.

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وقدمت Apple أيضًا رابطًا يتيح للمستخدمين إدخال الرقم التسلسلي لجهاز MacBook Pro وتحديد ما إذا كان مؤهلاً للبرنامج البديل.

وإذا تبين بالفعل أن الجهاز قد تمت تغطيته بهذا البرنامج، يمكن للعملاء إما العثور على مزود خدمة معتمد من Apple أو تحديد موعد في متجر Apple. ولدى الإمارات ثلاثة متاجر آبل في كل من: أبو ظبي ياس مول ومول الإمارات ودبي مول.

وتنصح Apple المستخدمين أيضًا بعمل نسخة احتياطية لبيانات MacBook Pro الخاصة بهم قبل إرسال أجهزتهم للخدمة، والتي قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.

سيتم استبدال البطارية مجانًا. وستخضع أي مشكلة أخرى لخدمة مدفوعة الأجر.