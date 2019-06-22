الامارات | 6 ساعات من الأمطار والرياح النشطة تشهدها الدولة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ساعات من الأمطار والرياح النشطة تشهدها الدولة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، تزايد فرصة تكوّن السحب الركامية التي يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة، موضحاً أن سرعتها تصل إلى 45 كم / ساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وقد تمتد الى بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 1 ظهراً وحتى الساعة 7 مساء اليوم.

وأرجع المركز، حالة التقلبات الجوية المتمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، والتي تشهدها بعض إمارات الدولة، إلى التقاء كتلتي رياح إحداهما باردة وقادمة من البحر، والأخرى ساخنة قادمة من اليابسة، ما أدى إلى تكوّن المزيد من السحب الركامية التي سرعان ما تحولت إلى أمطار.

وأوضح المركز لـ"الإمارات اليوم" أن الدولة تعرضت خلال فترة الظهيرة أمس، إلى رياح شمالية غربية نشطة وباردة على البحر، كانت محمّلة بالرطوبة، وبمجرد دخولها على المناطق اليابسة التقت برياح أخرى شرقية، فصارت كتلتين، الأولى رطبة وباردة، بينما الثانية دافئة، ما أسفر عنه تكوّن الكثير من السحب الركامية وتكثّف الرطوبة خصوصاً مع وجود منخفض جوي سطحي، خلق تيارات هوائية أدت إلى سقوط الأمطار في مناطق ساحلية متفرقة من الدولة، بدأت في دبي وامتدت إلى المدن الساحلية في الشارقة وعجمان وأم القيوين.