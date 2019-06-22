الأمم المتحدة تشيد بمنظومة الطوارئ والأزمات في الإمارات

أشاد سوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات محلياً وعالمياً في برامج المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ والأزمات والاستعداد والجاهزية، من خلال منظومة وطنية خاصة بالطوارئ والأزمات رائدة في المنطقة.

وأشاد بما تمتلكه الإمارات من إمكانيات وقدرات وتنفيذها لخطط وبرامج تنموية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والمشاريع العمرانية والإسكانية وغيرها وضعت لبنات قوية في قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة المخاطر والتهديدات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مكتبه بأبوظبي رئيس المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حيث جرى بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والشراكة في مجال الاستعداد والجاهزية والحد من مخاطر الكوارث.

اقرأ أيضاً... الأمم المتحدة تشيد بدور الإمارات في نزع الألغام باليمن

Advertisements

وتناول اللقاء البرامج والسياسات والأطر الرامية لتطوير استراتيجيات تساهم في الحد من تداعيات الكوارث والأزمات المختلفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة، كما تطرق إلى مساهمة وجهود دولة الإمارات في تطبيق إطار عام سنداي 2015 - 2030 كونها من الدول الرائدة في مجال الحد من المخاطر.

وناقش الجانبان دعم جهود الدولة في حملة "مدينتي تستعد" والتي تستهدف إيجاد مدن نموذجية حول العالم جاهزة ومرنة لمواجهة الكوارث والأزمات.

واستعرض رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية، خلال اللقاء نتائج اجتماعات المنتدى الدولي للحد من المخاطر الذي عقد بجنيف مؤخراً، وإمكانية استفادة الهيئة من مخرجاته لتعزيز منظومة الطوارئ في دولة الإمارات.

كما تطرق اللقاء، الذي حضره عدد من مديري الإدارات والمسؤولين من الجانبين، إلى استضافة الدولة لبعض من المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الدولية التي ينظمها المكتب.