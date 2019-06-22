كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مستشفى في دبي يفتح خطاً هاتفياً للذين يعانون من الاكتئاب
ليس من المستغرب أن أمراض الصحة النفسية أصبحت شائعة للغاية في كل مكان في العالم. وفي المقابل هناك الكثير من الوعي عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية.
واتخذ مستشفى الأمل في دبي مبادرة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب من خلال توفير خط ساخن للأشخاص لهم.
ويوفر المستشفى خط هاتفي مخصص للأشخاص الذين ليس لديهم من يتحدث معهم أو لا يثقون بأحد بما يكفي للتحدث عن مشاكلهم أيضًا، بحسب موقع lovindubai.
الخط متاح في أيام الثلاثاء 10:00 حتي 12 ظهرا. ورقم خط المساعدة هو 043444010
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