كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف جذبت مشاريع الطاقة الشمسية المستثمرين إلى دبي؟

جذبت مناقصة للمرحلة الخامسة من حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين الدوليين.

وأبلغت العديد من وسائل الإعلام في الشرق الأوسط مؤخراً عن الاهتمام الهائل الذي أبداه العشرات من مطوري المشاريع من جميع أنحاء العالم لتطوير المرحلة الخامسة من مجمع دبي للطاقة الشمسية الشهير.

ووفقًا لـ Gulf Today، فقد أعربت 64 شركة عن اهتمامها بالمشروع. ولدى الشركات الآن مهلة حتى 22 أغسطس لتقديم عروضها النهائية.

وستشهد المرحلة الخامسة تطوير 900 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، على بعد حوالي 50 كم جنوب مدينة دبي. وستمتلك الشركة الفائزة، أو كونسورتيوم الشركات ، 40% في المشروع بينما تعود ملكية 60% من المشروع إلى هيئة كهرباء ومياه دبي. وسيتم تشغيل المرحلة الخامسة على مراحل تبدأ من الربع الثاني من عام 2021.

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لقد كان تطوير مجمع الطاقة الشمسية ناجحًا للغاية حتى الآن بسبب العديد من الأسباب، بما في ذلك الديون الرخيصة وسهولة توافر الأراضي، من بين أمور أخرى.

وتعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي زيادة السعة المركبة في مجمع الطاقة الشمسية إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2030. وقد تم بالفعل تخصيص سعة أكثر من 1.95 غيغاواط لمطوري المشاريع المختلفين بما في ذلك أكوا باور ومصدر في بعض من أقل العروض على مستوى العالم .

وتم تطوير المرحلة الأولى من مجمع الطاقة الشمسية بواسطة شركة First Solar ولديها قدرة مثبتة تبلغ 13 ميغاواط على أساس تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية. مناقصات المرحلة الثانية إلى الخامسة منحازة نحو تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية كذلك. والسعة المعروضة في المناقصات للمرحلة الثانية إلى الخامسة هي 2.85 غيغاواط، بما في ذلك 2.1 غيغاواط من الطاقة القائمة على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتبلغ القدرة المخصصة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة في الحوض المكافئ 600 ميغاواط، بينما تتمتع تكنولوجيا برج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط.

وتم بيع مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط في المرحلة الثالثة بالمزاد العلني بسعر 2.99 كيلو واط / ساعة في حين تم تخصيص مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تبلغ قدرته 250 ميجاوات في المرحلة الرابعة بسعر 2.4 ميكرواط / ساعة.