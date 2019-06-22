الامارات | قائمة بأهم أرقام الطوارئ في أبوظبي .. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بأهم أرقام الطوارئ في أبوظبي .. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت دائرة تنمية المجتمع، قائمة بأهم أرقام الطوارئ في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث حالة طارئة مثل حادث سيارة أو وجود حالة طبية حرجة، يجب الاتصال بالجهة المعنية وتزويد المسعفين بمعلومات واضحة مثل طبيعة ومكان الحادث ومدى خطورته حتى يتسنى لهم مساعدتك.

ودعت الدائرة، سكان أبوظبي، إلى ضرورة تتبع الإرشادات التي تقدمها الجهة المختصة عند الاتصال بها مع محاولة البقاء في حالة هدوء، مشيرة إلى أنه بإمكان الشخص المتصل تقديم المساعدة للأشخاص في الحالات الطارئة في إطار تخصصه ومعرفته ومقدرته.

وأوضحت الدائرة أن خدمة الطوارئ لأصحاب الهمم تُمكن أصحاب الهمم من إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 5999 والإبلاغ عن حادث أو كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام، كما يمكن لأصحاب الهمم الإبلاغ عن حادث أو حاجتهم للمساعدة عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تشمل معلومات عن نوع الحادثة والمكان مع ذكر الاسم ورقم الهاتف الذي يمكن للشرطة الاتصال به.

وتضمنت ا أهم أرقام الطوارئ في أبوظبي التي حددتها الدائرة 17 جهة شملت.

الجهة المعنية/ حالة الطوارئ أرقام الهاتف

1 الشرطة 999

2 الإسعاف 998

3 خدمات الإسعاف الجوي 999

4 الإطفاء والإنقاذ 997

5 الحوادث البحرية 996

6 طوارئ الكهرباء - أبوظبي 991

7 طوارئ الماء - أبوظبي 992

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8 طوارئ الماء والكهرباء - العين 9008 800

9 مكتب الطوارئ والأزمات ببلدية أبوظبي والعين والظفرة 993

10 طوارئ الأحوال الجوية والزلازل 7776 666 2 971+

11 قسم حماية المستهلك 555 800

12 مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة 535353 600

13 مطار أبوظبي الدولي 5555 505 2 971+

14 خدمات الطوارئ لأصحاب الهمم 5999

15 الخط الساخن لحماية الطفل 116111

16 مركز إيواء النساء والأطفال 7283 800

17 غرفة العمليات بدائرة الصحة للإبلاغ عن حدوث وفاة طبيعية في أبوظبي، أو في حالة وفاة مواطن خارج الدولة

8500 504 2 971+ 3666 419 2 971+