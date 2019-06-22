الامارات | مسافر يخفي 18 كيلوغراماً من المخدرات في ملابسه

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر يخفي 18 كيلوغراماً من المخدرات في ملابسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لجأ زائر إفريقي إلى حيلة مبتكرة لجلب أكثر من 18 كيلوغراماً من مخدر ميثافيتامين، وهي «تشبيعها» في 32 قطعة ملابس مختلفة الألوان داخل حقيبة سفره، محاولاً إدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي، وحين حوصر من قبل مفتشي الجمارك، الذين اكتشفوا حيلته، ادعى أنه لا يعرف عنها شيئاً، وقد أعطاه إياها شخص في بلاده لتسليمها إلى آخر في دبي.

وقال مفتش في جمارك دبي بالإدارة العامة لعمليات المسافرين، في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إنه كان على رأس عمله في المناوبة الليلية يوم الواقعة، فطلب منه زميله تفتيش حقيبة يدوية خاصة بالمتهم، كونه اشتبه فيه لأنه مرتبك ويتصرف بطريقة مريبة، فتم عرض الحقيبة على جهاز الفحص، وسأل المتهم إن كان يحوز أي ممنوعات، فأكد له المتهم أنه لا يحوز شيئاً، ولم يعثر بالفعل على أي ممنوعات في حقيبته اليدوية.

وأصر المفتش على استكمال الإجراءات في ظل اشتباهه في المسافر، فأخبره بأنه سيفتش أمتعته التي شحنت داخل الطائرة، فأخبره بأنه لا يحوز سوى حقيبة واحدة في الشحن، فتوجه معه إلى حزام استلام الأمتعة، واستلم حقيبة سوداء، كانت بها ديباجة مدون بها اسم المتهم، فرافقه بالحقيبة إلى منطقة التفتيش.

وأضاف الشاهد أنه سأل المتهم مرة أخرى إن كان يريد الإفصاح عن أي شيء، فأجاب بالنفي، وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على ملابس خشنة الملمس، ويابسة، ملفوفة في بلاستيك شفاف، وعليها آثار مسحوق أبيض، فاشتبه في أنها مشبعة بمواد مخدرة، وسأله عن طبيعة تلك المادة، فأخبره بأنه لا يعرف شيئاً عن هذه الملابس، وأن شخصاً أعطاه إياها في بلاده، وطلب منه توصيلها إلى دبي.

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وأفاد تقرير المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي بأن حقيبة السفر كانت تحوي 32 قطعة ملابس مختلفة لألوان مشبعة بمادة بيضاء تزن 18.2 كيلوغراماً من مادة ميثافيتامين المخدرة، فوجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية جلب وحيازة مؤثر عقلي بغرض الترويج، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وفي قضية أخرى، حاول شخص إفريقي تهريب كمية من عقاقير ترامادول المخدرة بطريقة مبتكرة كذلك، معتقداً أن حيلته ستنطلي على مفتشي الجمارك، إذ دسها داخل علبة كريم شعر.

وقال ضابط تفتيش بالإدارة العامة لعمليات المسافرين في جمارك دبي، إنه كان على رأس عمله أثناء المناوبة الصباحية في مطار دبي الدولي رقم 2، فاشتبه أحد زملائه في أمتعة المسافر، فطلب منه فحصها.

ومن خلال عرض الأمتعة على جهاز فحص الأمتعة الداخلية، اشتبه في وجود أدوية مخبأة بين أطعمة، فقام مع زميله بتفتيش الأمتعة، وكان بحوزة المتهم جوالان بلاستيكيان، الأول احتوي على حقيبة سفر، ولم يكن بداخلها أي شيء ممنوع، فيما كان الثاني يحوي أطعمة وأغراضاً متنوعة، من بينها علبة بلاستيكية، بداخلها كريم، ومخبأ في الكريم كيس بلاستيكي، بداخله عقاقير تحمل الشكل المميز لمخدر ترامادول، فتمت إحالة المتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، التي أحالت الأحراز التي ضبطت معه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وبفحص المضبوطات من قبل خبراء الأدلة، تبين أنها عبارة عن 15 شريحة دوائية، تحتوي إجمالاً على 150 قرصاً دائرياً أحمر اللون، تحتوي على مادة ترامادول، فتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة.