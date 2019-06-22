الامارات | إنجاز «شاطئ المرفأ السكني» في 2020 بكلفة 1.3 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز «شاطئ المرفأ السكني» في 2020 بكلفة 1.3 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشروع شاطئ المرفأ السكني، الذي تنفذه شركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، ويتضمن تشييد وصيانة 410 فلل سكنية للمواطنين، ويقام على مساحة 2.2 مليون متر مربع، بكلفة تبلغ 1.3 مليار درهم، ومن المقرر تسليمه نهاية عام 2020.

وتفقد سموه خلال الزيارة نموذجاً لإحدى فلل المشروع، ومساحتها 556.16 متراً مربعاً، حيث تتألف كل فيلا من خمس غرف ومجلسين للرجال والنساء، وثلاث صالات للطعام والمعيشة، ومطبخ ومخزن وغرفة غسيل ملابس، وغرفة للخادمة، وسكن للسائق، ومواقف للسيارات.

واستمع سموه من الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، المهندس سويدان راشد الظاهري، لشرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، وبلدية منطقة الظفرة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي.

ويتضمن مشروع شاطئ المرفأ السكني عدداً من المرافق الخدمية، ومخططاً، إضافة إلى حدائق ومتنزهات ومساحات مفتوحة ومسطحات خضراء (12 حديقة عامة وأربعة مساجد وست أسواق مجتمعية، وشاطئ عام وعائلي وشاطئ للسيدات)، ليكون وجهة ترفيهية لأهالي المدينة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات المواطنين في ما يخص المساكن والأراضي، والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها، وتنفذ من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع، ومستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

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وأشار سموه إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة، وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان، إضافة إلى توفير حلول متكاملة لنقل الخدمات، واعتماد تقنيات وحلول صديقة للبيئة.

وأشاد سموه بجهود الجهات والشركات المنفذة للمشروعات في منطقة الظفرة، التي تخدم الجهات الحكومية كمشروعات النقل والطرق والإسكان والتعليم والصحة والمرافق العامة والمراكز الخدمية، وغيرها من المشروعات طويلة الأمد.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والمهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة)، والمهندس صالح الشيبة المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في «مساندة»، وبشير خلفان سالم المحيربي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للإسكان.

حمدان بن زايد:

• «القيادة حريصة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين».