الامارات | 3 طالبات يبتكرن حافظة دواء ذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات يبتكرن حافظة دواء ذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات يدرسن بمدرسة الخير في مدينة العين، حافظة ذكية لحفظ الدواء وتنظيم مواعيد الجرعات، وذلك لمساعدة كبار السن، ومنع المرضى من الإفراط في تناول الدواء، بالإضافة إلى مساعدة الطبيب على متابعة التزام المريض بالجرعات الموصوفة.

وتفصيلاً، ابتكرت الطالبات إيمان مصبح، وأسماء سالمين، وعفراء سعيد، جهازاً (حافظة دواء) منظماً لمواعيد الدواء لمساعدة كبار السن ومرضى الزهايمر، والمرضى النفسيين والأميين والمقيمين وحدهم، في تناول العلاج في المواعيد التي يحددها الطبيب، والحافظة مقسمة إلى أدراج وبها ساعة وجرس تنبيه بحيث يمكن ضبط كل درج حسب موعد الجرعة، وفي الموعد المحدد تصدر جرس تنبيه، ويفتح الدرج بشكل أوتوماتيكي وبه عدد حبات الدواء، وفقاً للوصفة.

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وقالت الطالبات لـ«الإمارات اليوم»، إنهن فكّرن في هذا الابتكار بسبب قيام كثير من المرضى بالإفراط في تناول الأدوية والمسكنات، خصوصاً المرضى النفسيين، ما ينتج عنه كثير من الأضرار، لذلك قررن ابتكار جهاز يسهم في خفض نسبة الإدمان والإفراط في تناول الأدوية، عن طريق تنظيم مواعيد تناول الأدوية والكمية الموصوفة من قبل الطبيب.

وأشارت الطالبات إلى أن الحافظة تعمل على استعمال المؤقت الذي يسمح للمريض بالوصول للدواء عند حلول وقت تناوله، كما تتحكم الحافظة في الجرعة المحددة لمنع المريض من الافراط في تناول الدواء، بالإضافة إلى أن الحافظة تراقب مدى التزام المريض بتناول الأدوية، ما يسهل على الطبيب مراقبته، لافتات إلى أن الحافظة بها شاشة صغيرة وأزرار للتحكم ومعالج رقمي يتحكم في وصول الدواء إلى المريض. ولفتن إلى أن الفئة المستهدفة من المشروع المرضى بكل أعمارهم ممن يعانون مشكلة الافراط في استخدام الأدوية، مع التركيز على فئة المرضى النفسيين، وكبار السن الذين يعانون النسيان، كما تساعد الحافظة على اختبار صبر المرضى الذين يعانون إدمان بعض الأدوية، خصوصاً المهدئات والمسكنات، ما يقلل نسبة الادمان والأمراض الناتجة عن ذلك، مع تقليل كلفة شراء الأدوية نظراً لتنظيم عملية الاستهلاك.