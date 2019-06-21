طحنون بن محمد وأحمد خليفة السويدي وسعيد بن محمد ونهيان بن مبارك يحضرون أفراح الشامسي والظاهري

العين (وام)
حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم راشد بن علي الشامسي بمناسبة زفاف نجله «شامس» إلى كريمة محمد علي بن حرمل الظاهري، وذلك في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين.
وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه بهذه المناسبة السعيدة، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.
حضر الحفل إلى جانب سموه، اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.
كما حضر الحفل، معالي أحمد خليفة السويدي، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. وحضر الحفل الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ خليفة بن سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سلطان بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المهنئين. تخللت الحفل مشاركة الفرق الشعبية والتراثية.
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