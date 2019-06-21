لجنة التعاون الزراعي الإماراتية الكورية تعقد اجتماعها الثاني في سيؤول

أبوظبي(الاتحاد)

شارك وفد وزارة التغير المناخي والبيئة برئاسة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة لقطاع المجتمعات المستدامة، في الدورة الثانية من اجتماعات لجنة التعاون الزراعي الإماراتية الكورية في العاصمة سيؤول، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة ورؤيتها العامة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق الاستدامة.

والتقى الوفد ضمن مشاركته بـ«جيونج إل» المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية في الجمهورية الكورية، وركز جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة على استكشاف مدى التقدم والتطور في عملية التعاون الثاني بين الدولتين في مجال الزراعة والمزارع الذكية، والتي تم إطلاقها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي لي جاي هو وزير الزراعة في الجمهورية الكورية في فبراير الماضي.

وضمن جدول أعمال الاجتماع، قدم المسؤولون الإماراتيون والكوريون لمحة عامة عن القطاع الزراعي والسياسات الخاصة به في كلا البلدين، بهدف رسم صورة واضحة متبادلة لمسيرة التعاون في هذا المجال، وتناول نقاش الطرفين تعزيز الحركة التجارية المتبادلة للمنتجات الغذائية والزراعية، وأهمية تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير لهذا النوع من المنتجات.

وفي كلمة له خلال الاجتماع قال المهندس سيف الشرع: إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات استراتيجية قوية مع الجمهورية الكورية، تشمل كافة القطاعات، ومنها القطاع الزراعي والغذائي، موضحاً أن زيارة وفد الوزارة والمشاركة في اجتماعات اللجنة يتماشى مع الاستراتيجية والرؤية العامة للوزارة لتعزيز التعاون الدولي مع الجهات ذات الخبرة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة التي من دورها المساهمة في تحقيق استدامة هذا القطاع.

وذكر أن المواضيع والبنود التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ستساعد بشكل كبير في تطوير عمليات البحث والابتكار في مجال الزراعة الذكية، وتحسين آفاق التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين.

وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات المهمة، على رأسها الاتفاق على تنفيذ 9 مشاريع لمصلحة دولة الإمارات خلال الفترة من 2019 -2020، تشمل زراعة الأرز، وأنظمة الزراعة المغلقة الذكية، وتطوير أنظمة الزراعة المحمية ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، وبرامج تنمية الثروة الحيوانية.

وعلى هامش المشاركة في الاجتماع، زار الوفد منشأة معالجة نفايات الطعام في العاصمة الكورية، ومعرض التقنيات الزراعية 2019، ومجمع البحث والتطوير الزراعي والحيواني التابع لوزارة الزراعة الكورية، والذي يعد الجهاز المحرك لتطوير التقنيات الزراعية الحديثة في الجمهورية الكورية، ومجمع إعادة التدوير، والذي يعد المشروع الأكبر من نوعه في العالم، بالإضافة إلى عدد من المزارع المتخصصة التي تطبق نظم الزراعة الذكية.

شارك في الوفد الذي ترأسه سيف الشرع، الدكتورة عائشة الظاهري نائب عميد كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، والمهندس محمد الظنحاني مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس سعيد اليماحي مدير إدارة البحث والتطوير بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.