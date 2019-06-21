حرم حاكم أم القيوين: الخريجات مستعدات للمشاركة في التنمية

أم القيوين (وام)

شهدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، أمس، حفل تخريج طالبات الدفعة الثالثة من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والثانوية الفنية في أم القيوين الذي أقيم تحت رعايتها بمسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. حضر الحفل، عدد من الشيخات، وعائشة ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين، ورشيدة ناشف، مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية والفنية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ونخبة من القيادات النسائية.

وأعربت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي عن سعادتها بتخرج كوكبة من بنات الإمارات المتسلحات بالمهارات والخبرات الفنية النوعية، والقادرات على التحدي والمنافسة على الصعد كافة، وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، مشيدة بالاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة التعليم المهني والتقني، وتحسين جودة مخرجاته وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للمشاركة في الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأشادت رشيدة ناشف في كلمتها التي ألقتها ضمن فعاليات الحفل برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجهود القيادة الرشيدة التي تعتبر المواطن الثروة الحقيقية على أرض الإمارات، وتوليه كل الاهتمام في القطاعات كافة، ومنها قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام كبير، يشمل كافة الخطوات البناءة اللازمة ليكون النظام التعليمي في الإمارات من أكثر النظم التعليمية تطوراً، ما جعل التعليم التقني والمهني في مقدمة أولويات الحكومة باعتباره القاعدة الرئيسة لبناء المواطن المعاصر. وألقت الطالبة موزة محمد سالم الغفلي كلمة الخريجات، وأكدت فيها عزم جميع الخريجات على مواصلة السير في دروب العلم والمعرفة، وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة، معربة عن سعادتها وسعادة جميع الخريجات بالمستوى التعليمي المتميز الذي وصلن إليه من التعليم الفني والتكنولوجي في منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة من حيث الأسلوب والمناهج والأدوات التعليمية. وألقت الخريجة عائشة سلطان الكتبي قصيدة محفزة على التميز والعمل بإخلاص لتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات، وشملت فقرات الحفل إلقاء خريجة الدفعة الأولى من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية والمدرسة الثانوية الفنية بأم القيوين شيما على الحرش الشحي كلمة نقلت فيها تجربتها التعليمية للخريجات، مثمنة دور المدرسة في إعدادها لما بعد الثانوية، والتي ساهمت في الانضمام إلى جامعة أدنبرة في المملكة المتحدة والتخصص في الشؤون الدولية والقانون الدولي.

وفي ختام الحفل، قامت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي بتسليم ست وأربعين طالبة من تخصصات العلوم الهندسية والهندسة التطبيقية، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية والإدارة المالية والمحاسبة شهادات التخرج، وتسلمت بدورها من رشيدة ناشف هدية، تقديراً لرعايتها الحفل.