أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح الكتبي

دبي (وام) حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقيم في قلعة الرمال على الطريق بين دبي والعين، مساء أمس، بمناسبة زفاف حمدان بن راشد بن سرداح الكتبي إلى كريمة أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. كما حضر الحفل عدد من وجهاء وأبناء القبائل وأقارب العروسين.

وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لقبيلة الكتبي أفراحهم، متمنياً للعروسين حياة أسرية سعيدة مفعمة بالمحبة والمسرات.

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