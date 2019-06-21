يتهم طليقته بتزوير شيك باسمه

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهم بإعطاء شيك من دون رصيد بقيمة 120 ألف درهم لوالد الشاكية، حيث تعود تفاصيل القضية إلى ما فعله المتهم أمام هيئة محكمة أول درجة عند تقديمه لصورة الشيك، وعند سؤال القاضي عن اطلاع المتهم على الشيك، فأجاب لم أره، وقام محامي الدفاع بالحديث قائلاً إن الشيك خرج من قبل أكثر من 10 سنوات عندما كانت طليقته على ذمته.

وسأل قاضي محكمة الاستئناف إن كان التوقيع هو توقيع المستأنف فأجاب بأن التوقيع هو توقيعه. وأشار محامي الدفاع بأن الوضع العام كان طبيعيا قبل عقد من الزمان، لأن المستأنف كان مع زوجته، ونظراً لكثرة أسفاره كان المستأنف يعطي الزوجة آنذاك شيكات لتصريف وتدبير أمور البيت واحتياجات الأبناء الأساسية قبل أكثر من 10 سنوات، وبعد انفصال الزوجين، قامت الزوجة باستخراج شيك بقيمة 120 ألف درهم، وذكر المستأنف أن تاريخ الشيك التي قدمته طليقته مزور، مشيراً إلى أنه لم يقم بكتابة وتحرير شيك بقيمة 120 ألف درهم، كما أن الحساب التي ذكرته طليقته مغلق منذ سنوات طويلة، وهناك أملاك وعقارات بين كل من الطليقين، والمستأنف يدفع القيمة الإيجارية بناء على الشروط المتفق عليها. وطالب محامي الدفاع البراءة للمستأنف وإسقاط التهم المنسوبة إليه. وقرر قاضي المحكمة تأجيل النطق بالحكم للتأكد من المعلومات التي قدمت لهيئة المحكمة لجلسة يوم 18 يوليو المقبل.