"شرطة دبي" تفوز بجائزة "التعليم الذكي"

دبي (الاتحاد) تسلّمت القيادة العامة لشرطة دبي جائزة «IDC» الشرق الأوسط للمدن الذكية، عن فئة التعليم الذكي لأفضل منصة ذكية للطلبة الدارسين «إيفاد»، وذلك في حفل تسلّم الجوائز الذي أقامته شركة «IDC» في فندق برج العرب بدبي، بحضور 63 فريقاً مرشّحاً من 8 دول عربية يتنافسون في مختلف المجالات التقنية والتعليمية والصحية والبيئية والسلامة المهنية.

تسلم الجائزة المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، وأعرب عن سعادته بفوز شرطة دبي ضمن أحد أهم الفئات التي تتطلع القيادة إلى الريادة والتميز فيها، ألا وهي التطوير في القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد جوهر العملية التنموية للمجتمعات ومصدراً للابتكارات والإنجازات.

وقال الدكتور منصور البلوشي: إن الفوز عن منصة «إيفاد»، أول منصة ذكية تفاعلية شاملة جامعة لكل الطلبة الدارسين من منتسبي شرطة دبي ومختلف طلبة الجامعات في الدولة، إنجاز آخر يُضاف إلى رصيد إنجازات شرطة دبي في مختلف المجالات، وخطوة في مسيرتها نحو الريادة العالمية، ونؤكد أننا مستمرون في الابتكار ومواكبة المستجدات وأحدث التقنيات، وفقاً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبما يحقق تطلعات وأهداف الشرطة الاستراتيجية.

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