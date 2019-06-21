إصلاحية الشارقة تستقبل وفداً من "شرطة دبي"

الشارقة (الاتحاد) استقبل العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة والعقيد عبدالله إبراهيم المازمي نائب مدير إدارة المؤسسة وعدد من الضباط وفداً من المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة دبي برئاسة المقدم عبدالله يعقوب الخضر مدير إدارة الشؤون الإدارية في المؤسسة والمقدم جميلة خليفة الزعابي مدير إدارة سجن النساء والوفد المرافق لهم.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المستمر بين المؤسستين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينهم، والمقارنة المرجعية بينهم خلال الفترة الماضية وآلية العمل في المؤسسة.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية شملت قسم الإصلاح والتأهيل للمؤسسة ومسرح النزلاء بالإضافة إلى المكتبة والأستوديو الخاص بهم، وقام الوفد أيضاً بزيارة الباحات الداخلية وفرع النساء وغرفة العمليات وحضانة دار الأمان الخاص بأبناء النزيلات.

وفي ختام الجولة تبادل كل من العقيد عبدالله إبراهيم المازمي والمقدم عبدالله يعقوب الخضر الدروع التذكارية.

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