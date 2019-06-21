محاضرة حول الابتكار في "الإمارات للفضاء"

أبوظبي (الاتحاد) استضافت شرطة أبوظبي، محاضرة «الابتكار في وكالة الإمارات للفضاء»، التي نظمها مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء. وشهد المحاضرة، العميد خالد عبد الله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وعدد من الضباط والمنتسبين. واستعرضت شيخة المسكري، الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، الطموحات الابتكارية، والآفاق الاستكشافية التي تسعى الدولة لتحقيقها لترسيخ مستقبل أفضل للأجيال القادمة في عالم الفضاء، ضمن «مئوية الإمارات 2071»، وتماشياً مع استراتيجية «المريخ 2117».

وركّزت المتحدثة على عدد من المحاور، منها الابتكار وأهميته، والاستثمار في الفضاء، والابتكارات الفضائية، وروّاد الفضاء، وجهود الإمارات في قطاع الفضاء الوطني للوصول إلى معرفة بشرية ابتكارية متطورة، تجني ثمارها الأجيال المقبلة.

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