"التفتيش الأمني" في دورة بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) استفاد عدد من ضباط وضباط الصف في شرطة أبوظبي من دورة تقنيات استخدام كلاب الهجوم بإدارة التفتيش الأمني K9 في قطاع شؤون الأمن والمنافذ واستمرت لمدة أسبوع بمشاركة خبراء من وزارة الداخلية الفرنسية.

وأوضح العقيد هاشم السيد الهاشمي نائب مدير إدارة التفتيش الأمني K9، أن الدورات تأتي ضمن التنسيق والتعاون الدولي المشترك وتبادل الخبرات مع وزارة الداخلية الفرنسية والاطلاع على أحدث الممارسات المتطورة في تقنيات استخدام الكلاب البوليسية.

وتضمنت الدورة محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول اقتحام المباني لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات والخبرات باستخدام الكلاب البوليسية بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

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