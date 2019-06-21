حريق في مستودع بـ"صناعية الشارقة"

أحمد مرسي (الشارقة) سيطرت فرق الدفاع المدني بالشارقة على حريق شب في مستودع للأدوات الكهربائية والمنزلية في المنطقة الصناعية السادسة بالشارقة، ونتج عن الحادث احتراق 3 حاويات كبيرة تضم دراجات نارية، ومنعت فرق الإطفاء وصول النيران إلى 3 مستودعات أخرى مجاورة للموقع.

وأكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة أن الحريق شب عند الساعة الرابعة عصرا، ولم يسفر عن إصابات، مضيفة أنه وبالانتهاء من عمليات السيطرة على النيران والتبريد سيتم تسليم الموقع إلى المختبر الجنائي للتعرف على أسباب الحريق.

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