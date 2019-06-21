143 متطوعاً يركضون مسافة 409 كم في سباق بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مكتب المسؤولية المجتمعية لدى جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع «جلف ملتي سبورت»، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سباق تتابع بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي نجح باستقطاب 143 متطوعاً شاركوا في الفعالية التي أقيمت على مضمار الجري الداخلي بالجامعة أمس الأول، والذين نجحوا في الركض لمسافة إجمالية قدرها 409 كم خلال 12 ساعة تكريماً للطفلة إيفا، ابنة الأعوام التسعة التي قطعت وحدها مسافة 409 كم من جنوب السودان إلى إثيوبيا بحثاً عن ملاذ آمن.

وشارك في تحقيق هذا الإنجاز عدد من الأفراد والفرق من جامعة نيويورك أبوظبي وأفراد من المجتمع في أبوظبي، بما في ذلك فريق من خريجي جامعة نيويورك أبوظبي من مواطني الدولة، وفريق من طلاب الجامعة، إلى جانب فريق أبوظبي المجتمعي للجري، وفريق «أبوظبي سترادرز»، وعدد من رياضيي الأولمبياد الخاص، وفريق من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، وذلك دعماً للحملة العالمية «2 مليار كم نحو الأمان» التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت آيات الدويري، القائم بأعمال مدير مكتب مفوضية اللاجئين في دولة الإمارات: «نولي كلّ التقدير للجهود المبذولة والدعم الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلاب في جامعة نيويورك أبوظبي من أجل استضافة هذه الفعالية التي تتزامن مع اليوم العالمي للاجئين.. إنّها فرصة رائعة لتشجيع الأفراد على التضامن مع أولئك الذين هُجروا من ديارهم قسراً، والإعراب عن تقديرهم لقوة وصمود هؤلاء الناس».