"اللغة العربية" بالشارقة يشارك في اجتماع بمسقط

الشارقة (الاتحاد) شارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، في الاجتماع السابع لمجلس أمناء المركز لدورته الحالية 2019 /‏ ‏‏2020 م بسلطنة عُمان في مدينة مسقط، حضر أعمال الاجتماع، الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز وممثلو الدول الأعضاء.

وقدم الدكتور عيسى صالح الحمادي، عرضاً لتوصيات الاجتماع السادس السابق، واستعرض تقريراً كاملاً لإنجازات المركز خلال الدورات السابقة.

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