صيف الإمارات يبدأ بالأمطار

إبراهيم سليم ولمياء الهرمودي ( أبوظبي، الشارقة)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة أمس هطول أمطار متفاوتة الشدة، وذلك مع بداية الانقلاب الصيفي، وارتفاع درجات الحرارة، وأطول نهار وأقصر ليل في العام بالدولة، كما شهدت الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على معظم مناطق الدولة، مصحوباً بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع. كما توقع أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح اليوم الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأعلنت اللجنة العليا لطوارئ الأمطار في بلدية مدينة الشارقة، الاستعداد الكامل والجهوزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات في ظل أمطار الخير التي تشهدها الدولة، من خلال خطة شاملة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تجمعات المياه وجميع الحالات الطارئة التي من الممكن حدوثها، وذلك من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، خصوصاً في ظل الحالة الجوية السائدة، وما يصاحبها من أمطار ورياح. وأكد ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار أن البلدية رفعت من درجة استعدادها للتعامل مع حالة الطقس التي تشهدها الدولة، وهطول أمطار الخير وهبوب الرياح وباشرت جميع اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق عملها، ومتابعة الميدان بشكل دقيق من خلال توفير المعدات الثقيلة والصهاريج وموظفين لديهم الكفاءة في العمل للتعامل مع جميع الحالات.

وأوضح المهندس حسن التفاق أن اللجنة الميدانية قامت بوضع الخطط والتدابير اللازمة لتقليل تجمعات الأمطار، والتأكد من جاهزية شبكة مياه الأمطار، وقامت إدارة الزراعة والحدائق للتعامل مع البلاغات الطارئة.

وأكد خالد بن فلاح السويدي أن اللجنة المساندة قامت هي الأخرى بوضع خطة عمل ممنهجة للتعامل مع مختلف الحالات رفقة اللجان الأخرى، والتي ستقوم بالعديد من الأدوار كمساعدة المواطنين أصحاب البيوت الشعبية التي من الممكن أن تتأذى جراء الأمطار، وتوفير محطات الديزل على مدار 24 ساعة، ومضخات لسحب المياه، وسيارات شفط، وأخرى للسحب بغرض مساعدة الأهالي في سحب مركباتهم المتضررة.