سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الدومينيكان

سانتو دومينجو (وام) قدم بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، سفير غير مقيم لدى جامايكا، أوراق اعتماده إلى فخامة دانيلو ميدينا، رئيس جمهورية الدومينيكان، سفيراً غير مقيم. ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الدومينيكاني والتمنيات لبلده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس الدومينيكاني تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعرب عن تقديره وتطلعه لتعزيز العلاقات مع الإمارات.

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