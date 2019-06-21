خضراوات وفواكه في البحر قرب شعم

محمد صلاح (رأس الخيمة) رصد صيادون مواطنون كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه داخل البحر قرب منطقة شعم برأس الخيمة أمس، فيما أرجعت هيئة حماية البيئة بالإمارة ذلك إلى غرق أحد اللنشات التجارية، حيث ساهمت التيارات البحرية وحركة الأمواج المرتفعة في اقتراب هذه الحمولة من المنطقة. وأوضح الدكتور سيف الغيص، مدير عام الهيئة أن صيادين رصدوا كميات من المنتجات الزراعية في المنطقة القريبة من شعم، لافتاً إلى أن بعض الصيادين رصد غرق أحد اللنشات قرب منطقة الجزيرة الحمراء، ولم يتم التأكد إذا ما كان هو اللنش نفسه الذي كان يحمل هذه الشحنة أم لا. وأكد الغيص أن الحمولة الزائدة والأمواج العالية في البحر تسبب الكثير من المشاكل للنشات التجارية الصغيرة.

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